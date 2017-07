Juventus, i perché dell'addio di Bonucci

Passato lo shock per il trasferimento al Milan, il mondo juventino si interroga sui motivi dell'addio di quello che era uno dei pilastri della squadra dei sei scudetti consecutivi: Leonardo Bonucci. Tuttosport racconta la sua verità: secondo il quotidiano torinese c'entrano il rapporto con Allegri, le scorie della finale di Cardiff e anche un'offerta a cui non poteva rinunciare.



Il litigio in Juve-Palermo, che portò alla tribuna nel match di Champions contro il Porto, è il momento in cui si rompe il legame tra il tecnico bianconero e il difensore, da lì in poi è stato difficile ridefinire gli equilibri di spogliatoio. Situazione che poi ha pesato anche nel dopo-Real Madrid: ancora non si sa cosa sia successo nello spogliatoio juventino ma da quel momento in poi le strade di Bonucci e della Juventus sembravano destinate a separarsi definitivamente.



Infine, la maxi-offerta del Milan. Bonucci ha anche chiesto a Marotta di rilanciare sull'ingaggio ma il dg bianconero si è tirato indietro. A quel punto tutti pezzi del puzzle si sono uniti e il clamoroso trasferimento sull'asse Torino-Milano è divenuto realtà.