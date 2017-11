Juventus, Howedes e Pjaca fanno sorridere Allegri

La Juventus ritrova Benedikt Howedes, che potrebbe debuttare in bianconero contro il Benevento anche se non dall'inizio. Il difensore tedesco ha preso parte alla partitella odierna d'allenamento, terminata 6-0, contro i dilettanti del Trino che milita nell'Eccellenza piemontese. Tra i marcatori Marko Pjaca, vicino al rientro dopo un lungo stop. In rete anche Douglas Costa, autore di una doppietta, Marchisio, Bentancur e Rugani. I giocatori più impegnati in Champions League contro lo Sporting Lisbona hanno invece sostenuto una seduta di scarico.