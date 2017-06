Juventus, Higuain tirato a lucido su Instagram

Proprio nel momento in cui anche gli atleti possono chiudere un occhio davanti ad allenamenti e dieta, Gonzalo Higuain invece si mostra in perfetta forma fisica. Feste natalizie, cenoni e dolci non hanno intaccato il Pipita che su Instagram, a petto nudo, posta una foto dove si vede l'attaccante della Juventus con fisico asciutto e niente pancetta, durante il suo viaggio in Argentina nella squadra dove ha iniziato a giocare (il Club Atletico Palermo).

Buenas tardes a tod@s... viejos recuerdos... muy lindo volver al club de mis inicios...con mi amigo..que terminen bien/Buona sera a tutti bei ricordi.... molto bello tornare al club dei miei inizi con il mio amico.. Una foto pubblicata da Gonzalo (@ghiguain20_9) in data: 30 Dic 2016 alle ore 10:32 PST