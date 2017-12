Juventus, Higuain si allena in gruppo: aumentano le chance per Napoli

La Juventus spera. Gonzalo Higuain, operato lunedì alla mano sinistra (frattura al terzo raggio metacarpale), dopo aver proseguito le terapie in mattinata a Vinovo ha svolto una parte di allenamento con i compagni.



Aumentano dunque le possibilità di vedere il Pipita quantomeno convocato per la sfida scudetto del San Paolo contro il Napoli in programma venerdì sera. La decisione finale verrà presa nella giornata di venerdì. La bilancia sembra pendere verso il sì anche se Allegri non dovrebbe rischiare il centravanti arfentino, che indossa un tutore, qualora dovesse avvertire eccessivo dolore.



Oltre al match contro la squadra di Sarri i bianconeri sono infatti attesi da altri due impegni di fuoco: la decisiva trasferta di Champions contro l'Olympiacos (5 dicembre) e il big match con l'Inter (allo Stadium il 9 dicembre).