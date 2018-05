Juventus, Higuain sarà papà: la compagna è incinta

Questo 2018 rsarà l'anno più bello per Gonzalo Higuain: oltre allo scudetto con la Juventus (e c'è ancora la coppa Italia da conquistare) e il quasi sicuro Mondiale in Russia, il Pipita diventerà anche papà. Infatti Tiki Taka ha mostrato in esclusiva le immagini di Lara Wechsler, storica compagna dell'attaccante dai tempi di Madrid, incinta: se sarà un maschietto, il calcio potrebbe abbracciare un nuovo campione...