Juventus, Higuain: "Ringrazio tutti per i messaggi d'affetto"

In Argentina si sono accaniti contro di lui specialmente dopo il pesante ko subito contro il Brasile e, al momento del suo ingresso in campo negli ultimi 12 minuti con la Colombia, il pubblico di San Juan gli ha riservato una bordata di fischi. Naturalmente stiamo parlando di Gonzalo Higuain, beniamino dei tifosi della Juventus e, allo stesso tempo, bersaglio delle critiche del popolo argentino. In questo momento difficile i suoi fan più accaniti hanno voluto stargli vicino dedicandogli dei pensieri sui social. Questa la risposta del Pipita su Twitter: "Ringrazio tutti per i messaggi d'affetto. È bello sapere che c'è gente che dà valore a quello che fai".

Buenas tardes a tod@s. Me pone muy contento todos los mensajes de cariño que estoy recibiendo. Muchas gracias. — Gonzalo Higuaín (@G_Higuain) 17 novembre 2016