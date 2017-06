Juventus, Higuain: "Ho pianto quando ho lasciato Napoli"

Man mano che passa il tempo dalla grande cessione, Gonzalo Higuain aggiunge dettagli descrivendo il momento del passaggio dal Napoli alla Juventus. In particolare, il Pipita ha parlato così a El Mundo: "Sento sempre un affetto speciale per i posti che devo abbandonare ma il calcio è fatto di gioie e tristezze. Lasciare il Bernabeu mi ha fatto piangere ed è successa la stessa cosa quando ho dovuto lasciare Napoli: andare via dalle due città è stato un momento molto triste".



Higuain ha poi parlato del suo rapporto con CR7 ai tempi blancos: "Mai detto che il mio rapporto con Cristiano Ronaldo fosse difficile, diversamente non avrei potuto giocare tre anni con lui. Avevamo un rapporto cordiale, normale: lo rispetto e lo ammiro per tutto". Tutta un'altra cosa, però, con Dybala: "Non lo conoscevo ma il fatto che fosse argentino mi ha aiutato a legare. Ne è nata un'amicizia speciale".