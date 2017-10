Juventus, Higuain fa 101 gol in A: eguagliato il record di Ibrahimovic

Gol numero 100 e poi numero 101. Contro il Milan, Gonzalo Higuain ritocca le sue cifre da record in Serie A arrivando in tripla cifra: ne ha segnati 71 nelle prime tre stagioni al Napoli, 30 con la maglia della Juve (6 in questo campionato): è il primo giocatore dopo Zlatan Ibrahimovic a realizzare almeno 100 gol in due diversi campionati europei dei 5 principali. Il Pipita era arrivato a quota 107 in Liga con il Real Madrid, lo svedese ne ha segnati 122 in A tra Juve, Inter e Milan e 113 in Ligue 1 col Psg.



Higuain ha parlato così a Premium dopo il match di San Siro: "Sono lo stesso giocatore di prima, io non ascolto le critiche né gli elogi. Non rispondo mai a chi mi critica, voglio solo aiutare la squadra e questi gol sono per tutti quelli che hanno sempre creduto in me, non per gli altri. Siamo forti e quando giochiamo così è difficile batterci. Il campionato è ancora lungo, ovviamente lo Scudetto è uno degli obiettivi della stagione”