Juventus, Higuain: "Dybala diventerà un top, al Pallone d'Oro non penso"

Gonzalo Higuain a tutto tondo in un'intervista concessa alle pagine di Tuttosport. "Il Pallone d'oro? Non ci penso. Se arriva bene, ma preferisco vincere con la Juventus", ha detto il Pipita, che ha consacrato Dybala ("Diventerà un top player"), ha esaltato l'ambiente Juventus ("Mi ha colpito la fame che continuano ad avere giocatori che hanno già vinto tanto") e non ha risparmiato una frecciatina a De Laurentiis: ("A Napoli sono rimasto in contatto con molti, ma con lui no").

Il sì alla Juve

"Quando mio fratello mi ha detto che mi voleva la Juve sono rimasto tranquillo, sereno. I dirigenti della Juventus sono stati molto decisi fin dal primo giorno che ne abbiamo parlato. E’ stata una decisione difficile. Venire qui e lasciare il Napoli non è stato facile, ma era quello che mi sentivo e sapevo che sarebbe stata la scelta migliore per me. 90 milioni? Voglio ripagare la fiducia del club. In questi sei mesi il bilancio è positivo. Siamo primi in classifica, avanti in Coppa Italia, agli ottavi di Champions. Speriamo di continuare così e conquistare titoli".

La Champions

"Il Porto è una squadra che conosco, l’ho affrontata in Europa League con il Napoli e diverse volte in amichevole. Sono tosti, non sarà per nulla facile. Dipenderà da noi e dall’approccio che avremo. Sarà dura. Adesso iniziano gli ottavi, la parte vera della Champions. Noi dovremo stare tranquilli e pensare che è una competizione che la Juve sta cercando. Speriamo che sia l’anno buono. I segreti? Approccio giusto, mentalità, un pizzico di fortuna. E ovviamente voglia di vincere, fame".

Dybala

"Il suo unico pensiero deve essere quello di lavorare per diventare un campione e restare a lungo ad alti livelli. Ha la qualità per farlo, ma si deve mantenere alla grande. Ce la farà, sono sicuro. Migliorerà ancora di più: può diventare tanta roba, un giocatore fortissimo. Ha la qualità e la testa. Ma quando sei giovane a volte diventa dura, è accaduto anche a me a Madrid. La cosa importante è restare equilibrati. L’aspetto più importante è avere attorno a sé le persone giuste: sono quelle che ti fanno arrivare ad essere un top player. Paulo lo diventerà di sicuro".

Fenomeno e Pallone d'Oro

"Per migliorare ancora guardo i video di Ronaldo, il brasiliano. Ho iniziato da ragazzino e lo faccio tuttora qualche volta. Nel mio ruolo è stato il più forte della storia. Di lui osservo la velocità d’esecuzione e ogni tipo di movimento. Ho avuto anche la fortuna di giocare con Ronaldo un mese al Real Madrid, prima che lui si trasferisse al Milan. Imitarlo è impossibile. Però è il mio idolo e lo studio. Pallone d'oro? Sinceramente non ci penso. Dipende dalle stagione che si fa. Se arriva perfetto, ma io preferisco vincere con la Juventus. Se poi le due cose vengono collegate, tanto meglio".

Napoli

"Sarà emozionante tornare a Napoli, ho vissuto tre anni meravigliosi e sarò sempre grato alla gente. Però ora sono qua e sono felice. Con Sarri e con la squadra mi sono lasciato bene. Con molti sono ancora in contatto, ma con il presidente De Laurentiis no".