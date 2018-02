Juventus, Higuain ancora a parte: out in Coppa Italia?

Gonzalo Higuain ha svolto ancora lavoro differenziato a 48 ore dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Il centravanti argentino della Juventus nel derby dello scorso 18 febbraio era stato costretto a uscire dopo 15' riportando un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia sinistra: il problema non è stato ancora del tutto risolto e resta dunque da capire se sarà convocato o meno per il match di mercoledì con i nerazzurri.



L'obiettivo di Allegri è di avere il suo numero 9 in forma per la Champions League (il 7 marzo c'è il Tottenham a Wembley nel ritorno degli ottavi). L'ex Napoli deve mettere minuti nelle gambe: qualora fosse effettivamente disponibile potrebbe scendere in campo 20'-30' allo Stadium e incrementare ulteriormente il minutaggio all'Olimpico sabato alle 18 al cospetto della Lazio di Inzaghi.



Al momento sembra più probabile che Higuain continui a lavorare a parte anche nei prossimi giorni per presentarsi al meglio nelle sfide di campionato e coppa nelle quali mancheranno De Sciglio, Cuadrado e Bernardeschi.