Juventus, Higuain: "Abbiamo dato una mazzata al campionato"

Gonzalo Higuain è consapevole che il suo gol a San Siro sabato scorso può aver deciso la lotta tricolore. "Era fondamentale battere l’Inter, negli ultimi minuti sapevamo che quelli erano istanti fondamentali per noi e per lo Scudetto. Il ribaltamento di fronte è stato fondamentale per dare una "mazzata" al campionato. La palla decisiva? La sentivo: quando sei davvero convinto di te stesso, quello che immagini poi si può realizzare" sottolinea il centravanti della Juventus a Jtv.



Il Pipita ha le idee molto chiare: "In questo momento più che la forza fisica contano l’amor proprio, la testa, la voglia di vincere e di essere un gruppo. Mancano quattro partite affinché questa sia una grande stagione: le vogliamo vincere tutte, ed è proprio l’unione fra noi l’ingrediente che ci può permettere di raggiungere i nostri obiettivi".



Mancano solo 270' alla fine della Serie A: "Chiaramente, non tutte le partite sono uguali: queste hanno un peso differente dalle prime uscite del campionato. Certamente, però, bisogna dare il massimo sempre. Siamo sicuri che anche contro il Bologna i tifosi ci saranno vicini e sapranno farci sentire tutto il loro appoggio, trasformando lo Stadio in una bolgia".