Juventus, Higuain a secco da 4 partite: dopo la sosta servirà il vero Pipita

Non è abituato a festeggiare i gol degli altri, non è sua consuetudine stare 4 partite senza segnare, ma a Gonzalo Higuain è appena capitato. A secco con Udinese, Milan, Porto e Sampdoria e proverà a ritrovare la via del gol con la sua Argentina nelle sfide contro Cile e Bolivia prima di rituffarsi anima e corpo nell’avventura bianconera che dopo la sosta gli proporrà il doppio confronto con il suo Napoli. Due ritorni al San Paolo in tre giorni. Il 2 aprile la sfida di campionato, il 5 quella di ritorno di Coppa Italia con il Pipita già a segno due volte allo stadium tra Coppa e campionato contro il Napoli.



Al san Paolo lo attenderà un’accoglienza a dir poco calda, ma poi dovrà pensare al Barcellona. La Juve ha cambiato tanto e crede nel passaggio del turno, ma sarà fondamentale poter contare sul miglior Higuain che deve cambiare passo perché finora non ha fatto la differenza in Europa. Lo raccontano i numeri. In Italia ha deciso gli scontri diretti nell’andata con Napoli e Roma, ma poi se si guarda il suo bottino stagionale internazionale si scopre che in Champions ha segnato solo 3 gol, 2 alla Dinamo Zagabria tra andata e ritorno e il rigore contro il Lione. A secco con il Porto negli ottavi.



Appena 15 reti nelle sue 59 presenze in Champions League, alla media di 1 gol ogni 4 partite. Troppo poco per sognare in grande. Dopo la sosta servirà il vero Pipita, quello che vive per il gol, quello che sposta gli equilibri, solo così Higuain potrà cancellare quello 0 nella casella trofei internazionali che svilisce la sua personalissima bacheca che va arricchita ora… o mai più.

