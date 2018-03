Juventus: Higuain punta il Tottenham

Due settimane dopo il trauma contusivo alla caviglia sinistra subito nel derby contro il Torino, Gonzalo Higuain non è stato convocato per Juventus-Lazio. La caviglia è ancora dolorante e la consueta prudenza con cui Massimiliano Allegri gestisce questo tipo di problemi fa sì che il Pipita non sarà in campo domani sera per tornare al meglio nella decisiva sfida di Champions League contro il Tottenham.



Una piccola anticipazione era arrivata ieri dall'ad Giuseppe Marotta: "Higuain ha ricevuto una botta veramente fastidiosa, è un trauma osseo che, in quanto tale, comporta da parte dello staff medico una particolare attenzione. Esiste la giusta e logica prudenza nel rimetterlo in campo, non è nulla di grave. Se serve aspettare, aspetteremo".



Si scalda quindi Paulo Dybala, che contro i biancocelesti dovrebbe partire titolare: nonostante il maltempo abbia fatto saltare il graduale rientro studiato da Allegri (doveva fare due spezzoni importanti di gara contro l'Atalanta ma la partita di campionato è stata rinviata per neve, il nevischio di quella di coppa Italia gli ha consentito di fare solo una manciata di minuti), è ritornato il momento della Joya. Così la Juve vuole ritrovare la sua coppia in HD tirata a lucido in vista della trasferta a Wembley.