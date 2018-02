Juventus, Higuain: "A Firenze sfida molto importante. Non pensiamo alla Champions"

"Molto importante la gara con la Fiorentina in arrivo venerdì: non possiamo assolutamente permetterci di pensare alla Champions League, sarebbe un grandissimo errore. Concentrazione, cattiveria e senso di responsabilità sono le chiavi per il successo nel nostro cammino: mancano ancora molte gare allo scontro diretto con il Napoli, e quindi dobbiamo mantenere l’attenzione alta su ogni gara". Gonzalo Higuain, in un'intervista a Jtv, volge già lo sguardo alla trasferta al Franchi mettendo in guardia i compagni sulla necessità di non sottovalutare la squadra di Pioli in vista dell'appuntamento Champions.



"Prepareremo la gara a partire da sabato: in competizioni del genere cambia poco giocare la prima in casa o fuori, l’importante martedì sarà non prendere gol e provare a segnare, per poi giocarcela a Londra" aggiunge il Pipita a proposito del doppio confronto con il Tottenham.



Il numero 9 bianconero è stato grande protagonista nel match con il Sassuolo: "Aspettavo questa tripletta: avevo già realizzato doppiette, sono molto felice di esserci riuscito e spero che non sia l’ultima. Mi piace molto quando i centrocampisti mi fanno arrivare palloni come quello, splendido, che mi ha fornito Marchisio sulla mia seconda rete. Quando arrivano assist del genere, sono tutte occasioni da rete importanti. Segnare quattro gol nel primo tempo ha aiutato a indirizzare il match. Mancano ancora tante gare, ma questa è la strada buona".