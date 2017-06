Juventus, Hernanes in esclusiva: "Mi sarei fischiato anche io"

Dopo la stagione scorsa non proprio brillante (anche se Allegri lo ha difeso nella conferenza stampa pre-Cagliari), buon avvio di stagione per Hernanes. Il brasiliano ha parlato in esclusiva a Premium Sport: “Con i rossoblù sapevamo che avremmo dovuto portare a casa i 3 punti perché giocavamo in casa. Il mister ci ha chiesto di reagire, di chiudere tutti gli spazi e di andare subito in verticale".



Ancora Hernanes: "Le aspettative sono alte su di noi, non possiamo sbagliare. Qeusta è sicuramente la rosa più forte in cui sono stato in carriera". Chiusura con autocritica: "I fischi dei tifosi nei miei confronti? Se fossi stato un tifoso, a dire la verità, anche io avrei fischiato le mie prestazioni”.