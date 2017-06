Juventus, Giovanni Kean svela: "Moise è un milanista sfegatato"

Dopo essere entrato nella storia come il primo millennial ad esordire in serie A e aver bissato il record in Champions, il nome di Moise Kean è sulla bocca di tutti.



In questo momento l'emozione in casa Kean è enorme, come racconta il fratello Giovanni: "Ci siamo incontrati dopo la partita col Pescara, non appena mi ha visto ha lanciato via il borsone - le parole a Soccerweb24 -, è corso verso di me e ci siamo abbracciati. Ci siamo commossi, anche lui ha versato qualche lacrima. E’ stato molto emozionante. Moise poi abbracciandomi mi ha detto “Giò hai visto? Ce l’ho fatta! Questo è per la mamma!".



Poi, un particolare che ancora non si conosceva: la fede del giovane attaccante bianconero: "E’ milanista. Il suo idolo è sempre stato Balotelli ed è rossonero sfegatato". E le voci di mercato già si sprecano...