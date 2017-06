Juventus, frattura composta del perone della gamba sinistra per Dani Alves

Non ci sono buone notizie per Massimiliano Allegri e la Juventus: la sconfitta di Marassi contro il Genoa lascia in eredità anche due infortuni, dei quali uno sembra molto grave. Per quanto riguarda Dani Alves (uscito dal campo nel finale e non sostituito perché i cambi erano esauriti), i primi accertamenti effettuati presso l’ospedale di Genova hanno rilevato una frattura composta del perone della gamba sinistra. Per Leonardo Bonucci (sostituito al 33' del primo tempo da Rugani) è stato rilevato un trauma distrattivo ai flessori della coscia sinistra: brasiliano e italiano saranno rivalutati nella giornata di oggi.