Juventus, festa scudetto sul pullman scoperto

Dopo quattro anni, torna il pullman scoperto per la Juventus: la squadra bianconera ha festeggiato così la vittoria del settimo scudetto consecutivo, per Massimiliano Allegri è stata una prima volta perché era arrivato proprio quattro stagioni fa. Il pullman, seguito da un altro sul quale c'erano i familiari dei giocatori, ha percorso tutta la città di Torino passando da Corso Regina Margherita e per i Giardini Reali sino ad arrivare fino a Piazza Castello e Piazza Vittorio Veneto attraversano via Po.



Tra i più scatenati Buffon e Bernardeschi, che ha indossato la maschera della zebra mascotte della Juve. Città paralizzata, in tanti hanno seguito il tragitto del veicolo (a un certo punto addirittura un giocatore ha donato, lanciandola dall'alto, una bottiglia di spumante a uno scooter di tifosi avvicinatosi fino quasi a toccarlo) mentre la squadra si è passata di mano in mano il trofeo dello scudetto.

TIFOSI SCATENATI

BERNARDESCHI MASCHERATO