Juventus, festa scudetto sabato alle 15

Sabato 19 maggio ore 15: ecco data e ora della grande festa. La Juve ha celebrato la conquista aritmetica dello scudetto già all'Olimpico di Roma, dove le è bastato pareggiare 0-0 per tenere il Napoli a distanza di sicurezza: ma la consegna della coppa da parte della Lega avverrà soltanto all'ultima giornata e la sfida col Verona è stata anticipata ufficialmente, come era già stato annunciato precedentemente. La Lega ha anche comunicato il posticipo di Genoa-Torino, inizialmente in programma sabato alle 20.45: sarà l'unica gara delle ore 15 della domenica. Nessun cambio per Lazio-Inter e Sassuolo-Roma, confermate alle 20.45.



Ecco il programma dell'ultimo turno di Serie A.



Juventus-Verona (sabato 19 maggio ore 15)

Genoa-Torino (domenica 20 maggio ore 15)

Cagliari-Atalanta (domenica 20 maggio ore 18)

Chievo-Benevento (domenica 20 maggio ore 18)

Milan-Fiorentina (domenica 20 maggio ore 18)

Napoli-Crotone (domenica 20 maggio ore 18)

Spal-Sampdoria (domenica 20 maggio ore 18)

Udinese-Bologna (domenica 20 maggio ore 18)

Lazio-Inter (domenica 20 maggio ore 20.45)

Sassuolo-Roma (domenica 20 maggio ore 20:45)