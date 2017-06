Beast mood Fino ala fine !!! Forza Juve !!! In my life nobody give me anything for free !!! Repeat 5 times and enjoy your day Obrigado @danialves23 #crossfit#juventus#i love THIS game ahahahahahah Un video pubblicato da Patrice Evra (@patrice.evra) in data: 25 Nov 2016 alle ore 05:04 PST

Patrice Evra si prepara a modo suo alla sfida contro il Genoa in programma domenica pomeriggio a Marassi. L'esterno della Juventus, come documentato sul suo profilo Instagram, si mostra davvero abile nel crossfit con una rapidità di esecuzione davvero magistrale. Il tutto ha inizio però in maniera a dir poco strana, in perfetto stile Evra...