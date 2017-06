Juventus, Evra fa il rapper insieme a un... Panda

Oltre a essere uno dei leader dello spogliatoio della Juventus, Patrice Evra si sta confermando come uno dei calciatori più attivi nel mondo dei social. L'ultimo video condiviso dal difensore francese sul proprio profilo Instagram, lo riprende durante un viaggio in macchina. L'ex Manchester United si esibisce reinterpretando il brano "Breathe" di Blu Cantrelle e Sean Paul, prima di rivelare la presenza di un amico, che indossa un originalissimo costume da panda. Nel finale non può mancare la sua firma - "I love this game" - seguita da un nuovo motto: "I enjoy my life" (mi godo la mia vita).

stopped me!! What is the difference between me and you? Panda you can't be in the video right now!!! Be a panda is coming soon! Enjoy your life!!! I love this game hahahaha#beapanda#dugout#kickitout#notoracism#blacklivesmatter