Juventus, Evra ai tifosi: "Fino alla fine ok... ma non fino alla Chiesa"

"Fino alla fine forza Juventus". E' questo il motto di tutti i tifosi bianconeri. Lo sa bene il difensore francese Patrice Evra. Sull'aereo che ha riportato la Juventus a Torino dopo il successo sul Lione, il terzino, come documenta il suo profilo Instagram, è stato protagonista di un simpatico siparietto con Dybala e Higuain. L'ex giocatore del Manchester United ha raccontato un episodio vissuto in chiesa: "Ho sentito una mano sulla spalla mentre pregavo a occhi chiusi. Ho pensato fosse Gesù Cristo sceso dalla Croce e invece era un tifoso e mi ha chiesto una foto...". Da qui la battuta finale accompagnata da un sorriso: "Fino alla fine sì, ma non fino alla chiesa. Non si fa così".

Messagio. Importante !!! Per nostri cari tifosi !!! Fino ala fine ok ... ma no fino ala chiesa !!!i love this game !!! @paulodybala @ghiguain20_9 Un video pubblicato da Patrice Evra (@patrice.evra) in data: 18 Ott 2016 alle ore 15:51 PDT