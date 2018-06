Juventus, esplode la rabbia dei tifosi per i prezzi degli abbonamenti

I tifosi della Juventus sono arrabbiati. Non per questioni di campo visto che la squadra bianconera trionfa in Italia da 7 anni di fila né tantomeno di mercato (è stato appena acquistato Cancelo ed è sempre viva la pista Milinkovic-Savic) ma per i prezzi degli abbonamenti.



Sul web i supporter della Signora hanno espresso la loro rabbia per i rincari operati dalla società, del 29,9% per coloro che intendono rinnovare e del 30% per i nuovi abbonati, rispetto alla scorsa stagione.



Qualcuno ha parlato di "assurdità", di "scandalo" e di "schiaffo" a chi è fedele ai Campioni d'Italia mentre altri si sono chiesti (ironicamente?) se questi aumenti siano il segnale dell'arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino...

I PREZZI DEGLI ABBONAMENTI - Rinnovo

I PREZZI DEI NUOVI ABBONAMENTI