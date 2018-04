Juventus, Emre Can ha detto sì: firmerà un quinquennale

Primo colpo di mercato della Juventus. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi rivela infatti che Emre Can ha detto sì ai bianconeri e nei prossimi giorni firmerà un contratto quinquennale da sei milioni di euro netti a stagione.



A convincere il 24enne centrocampista tedesco, in scadenza di contratto con il Liverpool a giugno, il progetto tecnico della Vecchia Signora (sarà un perno della mediana) oltre alla struttura e all'organizzazione, tastate con mano in una visita segreta a Vinovo.



La Juve ha così battuto la concorrenza del Psg: la società francese offriva di più al giocatore, attualmente fermo per un problema alla schiena, in termini economici ma non poteva garantirgli un posto da titolare fisso.