Juventus: emozione Kean, il fratello in lacrime al momento dell'esordio

Era un momento atteso da tanti, da lui in prima persona ma anche dalla sua famiglia: quando, al 39' del secondo tempo di Juventus-Pescara, Moise Kean è entrato in campo al posto di Mandzukic ha realizzato il suo sogno ed è entrato nella storia per essere il primo millennial (cioè nato dal 2000 in poi) ad esordire in serie A. Un attimo che non ha lasciato insensibile neppure il fratello Giovanni, scoppiato in lacrime allo Juventus Stadium.

Esordio per #Kean ieri allo Juventus Stadium. La reazione di suo fratello su gli spalti ci fa capire quanto può essere bello il calcio pic.twitter.com/lpEcwWmXIC — CONTROCRAMPO (@CONTROCRAMPO) 20 novembre 2016