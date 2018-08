Juventus, effetto Ronaldo: "Vendute 55.000 magliette"

Cristiano Ronaldo già da record alla Juventus. Prima ancora di debuttare (domenica 12 agosto a Villar Perosa nell'amichevole in famiglia). In tre settimane, scrive Tuttosport, sono state vendute ben 55.000 magliette del Pallone d'Oro e sono andate esaurite le scorte delle "autenthic home" mentre restano pochi pezzi delle versioni "home".



Soltanto nel 2017 i Campioni d'Italia avevano venduto all'incirca 41.000 divise: l'effetto Ronaldo è dunque stato davvero dirompente e i bianconeri avrebbero già incassato 6,3 milioni (lordi perché vanno pagate le spese per la gestione dei negozi e il produttore delle maglie, ossia Adidas). Facendo una proiezione per i 12 mesi i ricavi si aggirerebbero intorno ai 55-60 milioni, ma tutto il merchandising trae sciuramente vantaggio dall'arrivo del fuoriclasse portoghese.



Le casse della società della Continassa ringraziano e il fatturato potrebbe schizzare ulteriormente riducendo il gap con le altre big europee.