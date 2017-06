Juventus e Antimafia, ecco la situazione tra difesa e accusa

Due procedimenti, rami diversi. Uno penale, il processo "Alto Piemonte", nel quale non figurano imputati riferibili alla Juventus; l'altro sportivo, con imprimatur dato sabato scorso con deferimento notificato dalla Figc, tra gli altri, al presidente bianconero Andrea Agnelli.



La contestazione riguarda l'omesso impedimento a tesserati, dirigenti e dipendenti della Juve "di intrattenere rapporti costanti e duraturi con gruppi ultras, anche per il tramite e con il contributo fattivo di esponenti della malavita organizzata". La linea difensiva della Juventus, esplicitata dall'avvocato Chiappero, è chiara: nessun rapporto amicale tra Agnelli e Rocco Dominello, figlio di un presunto boss. "Solo una dichiarazione dello stesso Dominello che parla di un incontro a cui il presidente bianconero sarebbe stato presente".



Stamattina, intanto, ha parlato così in esclusiva a Premium Domenico Putrino, il legale di Dominello: "Noi confermiamo che, come già dichiarato dal signor Dominello ad agosto alla Procura della Repubblica di Torino, ci sono stati degli incontri tra il presidente e il signor Dominello Rocco. Incontri tutti leciti e finalizzati soltanto alla questione dei biglietti, in quanto il signor Dominello rappresentava una parte degli ultras".



Sul punto l'avvocato di Agnelli, Chiappero, aveva detto: "Se Agnelli conosceva Dominello, lo conosceva come tifoso o referente di una curva". Di tutt'altro avviso Rosy Bindi, presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, che nell'udienza di mercoledì ha fatto riferimento a "carte di cui l'avvocato non è in possesso" e contenenti intercettazioni di tenore opposto.



A proposito. A quanto sembra, gli stralci pubblicati nella serata di mercoledì dall’Huffington Post, e riferiti a dialoghi tra il presidente Agnelli e il responsabile sicurezza della Juve, Alessandro D’Angelo, sarebbero in realtà parte integrante degli atti già notificati al numero 1 bianconero in uno al deferimento. Mentre resterebbe il mistero su un’altra presunta intercettazione che sarebbe stata portata all’attenzione della Commissione e dalla quale emergerebbe la conoscenza della storia familiare di Dominello. Intercettazione che, però, non risulta conosciuta all’avvocato Chiappero e della quale, stando ad una apposita verifica fatta dai parlamentari del Pd Esposito e Manfredi, non ci sarebbe traccia alcuna.

Daniele Miceli