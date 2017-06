Juventus, è amore tra Evra e Higuain: "Il miglior 9 al mondo"

Dopo aver segnato il gol del 2-1 contro il Torino, Gonzalo Higuain è stato abbracciato da tutta la squadra ma il Pipita è andato in cerca di un compagno in particolare: Patrice Evra. I due hanno legato particolarmente alla Juventus, come dimostra il post del francese su Instagram: "E’ solo 4 mesi che gioco insieme a te e già ti amo in un modo che neanche capisco. Ti chiedo perdono per non aver detto che sei il miglior numero 9 del mondo a fine campionato".

Solo hace 4 messe jugado juntos y te amo de una manera que incluso entiendo! En el final del Campeonato te pido perdón no haver dicho que eres el mejor número 9 del mundo i love this game Ahahahahahahahahah @ghiguain20_9 #juventus Una foto pubblicata da Patrice Evra (@patrice.evra) in data: 11 Dic 2016 alle ore 11:52 PST