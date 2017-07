Juventus, è amore tra Allegri e Ambra Angiolini

Nuovo amore per Massimiliano Allegri: il settimanale "Chi" in edicola domani è riuscito ad immortalare il tecnico della Juventus assieme ad Ambra Angiolini in Toscana. Scatti inequivocabili con il tecnico bianconero e l'attrice in vacanza all'Argentario (provincia di Grosseto) che si divertono tra baci ed abbracci. Ambra nel 2015 aveva terminato una relazione con il cantante Francesco Renga mentre Allegri cerca di ricaricare al meglio le pile in vista della nuova stagione