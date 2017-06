Juventus, Dybala vuole tenere il 21: a chi il 10?

Ora che il rinnovo di contratto, dopo settimane di rumor e mezze conferme, è diventato ufficiale rimane ancora aperta una questione che riguarda Paulo Dybala e la Juventus: il numero di maglia. La Joya è legatissima al 21 scelto per affrontare la prima stagione in bianconero ma classe, prestazioni, ruolo e - perché no - anche marketing spingono perché sulle spalle dell'argentino compaia il numero 10, rimasto vacante dopo l'addio di Pogba.



Nonostante il prestigio di un numero indossato in passato da fuoriclasse come Sivori, Platini, Baggio e Del Piero, Dybala preferirebbe tenere il 21 anche perché potrebbe diventare un vero e proprio marchio di fabbrica, un po' come successo a Cristiano Ronaldo con CR7, Ronaldinho-R10 e Ronaldo-R9.



E quindi? Come riferisce Tuttosport, la Juventus potrebbe tenersi il 10 come carta aggiuntiva per sedurre e arrivare a un grande acquisto estivo, Verratti e Bernardeschi in testa. Così, dopo una stagione in panchina, anche il numero che da sempre è sinonimo di classe e fantasia potrà tornare sulla divisa bianconera.