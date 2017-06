Juventus, Dybala: "Vogliamo Scudetto e Champions League. Higuain? Non possiamo chiedergli di più"

Gli sono bastati diciannove minuti per essere decisivo al suo rientro campionato contro il Torino e ora Paulo Dybala può finalmente guardare avanti con serenità. L'attaccante argentino dellal Juventus ha fissato i propri obiettivi stagionali: "Vogliamo conquistare la Champions League, oltre al sesto Scudetto consecutivo che sarebbe leggendario. Roma l’anti-Juve in campionato? La classifica in questo momento dice questo, in realtà gli anti-Juve sono tanti: vinciamo da anni ed è normale che sia così. È presto, però se battiamo i giallorossi mandiamo un segnale importante alle inseguitrici", ha dichiarato al Corriere dello Sport.



L'argentino ha risposto anche ad alcune domande sui suoi attuali compagni d'attacco: "Higuain? Essere criticati è un destino dei più forti. È capitato perfino a Messi. Noi non possiamo chiedergli di più: segna gol importanti, dà sempre tutto e aiuta la squadra. È felice di essere alla Juventus. Io lo guardo tanto e cerco di imparare. Fuori dal campo ci frequentiamo, andiamo spesso a cena insieme. Ma non solo con lui: siamo un bel gruppo e si vede. Mandzkuic? Mario è importante come lo è Gonzalo. Credo che per caratteristiche il tridente si possa fare, magari anche a partita in corso".



Sempre in tema spogliatoio: "Pjanic? Lo vedo sereno, è un grande professionista: in allenamento scherzavamo sull’amicizia con Nainggolan, gli abbiamo chiesto se davvero gli ha tolto il saluto. Non ha risposto. Allegri? Rapporto molto bello: parla con noi, ci fa stare bene. A me ha dato consigli preziosi". Infine, su trofei e futuro: "La Supercoppa? Non dimentichiamo la sconfitta di San Siro: sarà una rivincita. Pallone d'Oro? Sogno di vincerlo. Il Barcellona? Solo Gossip, sono legatissimo alla maglia bianconera: la gente deve capire che ho un rapporto fortissimo con la Juve e non dare retta alle voci".