Juventus, Dybala: "Via da qui solo per il bene della società"

Paulo Dybala mette il suo futuro nelle mani della Juventus: "Se la società ha rifiutato per me offerte monstre, significa che sono soddisfatti per me. Io sono felice, è uno dei club più grandi al mondo, se un giorno dovessi partire sarebbe solo per il bene della società". L'argentino, in un'intervista al periodico francese So Foot Club, ha anche svelato i suoi sogni calcistici: "La Champions League, ovviamente. Ma diventare campione del mondo conl'Argentina mi renderebbe completamente pazzo di gioia".



Secondo Dybala, il segreto della Juventus è il gruppo: "Ci sono giocatori di grande personalità come Buffon, Chiellini e Bonucci ma è tutta la rosa ad essere di livello internazionale. Higuain? Onorato di giocare con lui, è bellissimo sia venuto a Torino". Infine, una carezza al Palermo: "E' stato un eccellente trampolino di lancio per adattarsi a un calcio totalmente differente da quello argentino: credo di esserci riuscito bene".