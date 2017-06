Juventus, Dybala vale più di CR7 ma meno di Pogba

Un rinnovo da top player di serie A e due gol fantastici al Barcellona, la Juventus va a tutto Dybala anche se la domanda sorge spontanea: quanto vale oggi la Joya? Una risposta difficilissima perché i fattori da considerare sono tanti, non tutti oggettivi, e a volte il valore lo fa il mercato: spesso intervengono aste, ci sono le commissioni ai procuratori, le prospettive dell'età... Ma il CIES, l'istituto di ricerca sul calcio, ci ha voluto comunque provare basandosi su parametri come presenze, prestazioni, gol comparati a prezzi pagati in passato per atleti dalle caratteristiche simili: Paulo Dybala, oggi, vale 120,6 milioni di euro.



Una cifra impressionante che lo pone dietro a Messi (170 milioni), Griezmann (150,4), Pogba (150,3) ma davanti ad Hahzard (111,3milioni) Cristiano Ronaldo (109,7, anche considerando l'età). Considerando i 40 milioni (32 fissi+8 di bonus) pagati dalla Juventus al Palermo due stagioni fa, un balzo non da poco.