Juventus, Dybala: "Tante rinunce, ma sognavo di fare il calciatore"

Paulo Dybala deve ancora aspettare un po' di tempo prima di tornare in campo, in attesa di smaltire l'infortunio ha ricevuto la Nocciola d'Oro, un tartufo bianco e una bottiglia di Barbaresco alla Fiera del Tartufo. L'argentino della Juventus ha parlato ai bambini presenti in sala raccontando la sua gioventù: "Ho rinunciato a tante cose, ma il mio sogno era diventare calciatore".



Poi un messaggio ai bambini: "Giocate più che potete. Durante le vacanze torno in Argentina, dove gioco con i miei amici. Sono un po' scarsi, ma gioco per divertimento perché amo il calcio". L'attaccante della Juventus si è intrattenuto con i suoi tifosi a firmare autografi. "Giocate a calcio - ha aggiunto - ma non lasciate lo studio, questo è il mio consiglio per i più giovani che vogliono seguire il mio percorso".