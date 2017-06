Juventus, Dybala si confessa "Pirlo e Del Piero i miei idoli. Quando segno penso a papà"

Paulo Dybala protagonista di un'intervista particolare. il fuoriclasse argentino, in attesa di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri, ha risposto alle domande di baby giornalisti (di età compresa tra i 5 e gli 11 anni), i Junior Member. L'attaccante ha parlato dei suoi primissimi calci ("Quando avevo 2-3 anni davanti a casa mia, con i miei fratelli, abbiamo disegnato una porta sul muro di casa: mamma e papà quando si sono accorti ci volevano ammazzare") e rivelato di aver versato lacrime per una partita solo una volta: "E' successo in Argentina, dopo aver perso una finale. Avevo 17 anni, poi non mi è mai capitato. Avevo tanta voglia di vincere: sono entrato nello spogliatoio e ho cominciato a piangere. Poi per fortuna le altre finali che ho giocato qua le ho vinte, quindi non ho più pianto".



La punta ha poi confessato i suoi 'punti deboli': "Dovrei migliorare con il destro, perchè non sono tanto capace come con il sinistro. E anche un po' la forza fisica in palestra, che ho cominciato a fare alla Juve". In bianconero il compagno di reparto è Higuain: "Siamo argentini, viviamo vicini e condividiamo tanto tempo insieme. Il fatto di andare in Nazionale ci ha fatto avere un'amicizia più grande e il rapporto che abbiamo in campo è quello che abbiamo anche fuori". Non c'è stata invece occasione di giocare con Pirlo e Del Piero: "Erano i miei idoli".



Due idoli specialisti nei calcii di punizione, proprio come Dybala: "Tante volte rimaniamo anche dopo l'allenamento per allenarci sulle punizioni perchè sono fondamentali per sbloccare magari una partita chiusa dove serve la vittoria". Uno dei tanti modi con il quale l'attaccante trova la via del gol e a proposito di gol Dybala confessa: "La prima cosa a cui penso è mio papà (scomparso quando l'argentino era adolesecente ndr). Tutti i gol che faccio li dedico a lui, quindi la prima cosa che mi viene in mente è lui. Poi in quel momento arrivano i miei compagni e cerco di festeggiare con loro e con la mia famiglia che è allo stadio a vedermi".