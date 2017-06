Juventus, Dybala scherza: "Gioco a basket con i piedi"

Nella giornata delle polemiche, Paulo Dybala cerca di abbassare i toni scherzando. Lasciando da parte per un attimo la questione Buffon, nell'articolo della Gazzetta dello Sport si è parlato anche di un Massimiliano Allegri risentito del fatto che l'argentino avrebbe tirato a canestro invece che essere dal fisioterapista per recuperare dall'infortunio.



Su questo tema, una pagina Twitter ("La Juve che fa cose"), ha stuzzicato Dybala scrivendo "Dopo verifiche interne, la Fc Juventus comunica che Paulo non può giocare a basket poiché non arriva a canestro neanche se viene sollevato". Un messaggio come altri, se non che il numero 21 juventino ha risposto per davvero: "veramente! (e aggiunge tre faccine che ridono, ndr) anche se Facu Campazzo è come me (è alto 1,79, ndr) e ha fatto 20 punti contro l'America".



I tifosi hanno insistito scrivendo: "Dybala pensa a giocare a basket. Ahahaha.. il pallone è più grande di lui, come fa?" e Dybala ha chiuso con una battuta: "Con i piedi!".