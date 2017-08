Juventus, Dybala: "Ognuno di noi deve farsi un esame di coscienza"

I suoi due gol non sono bastati per evitare alla Juventus il ko in Supercoppa italiana. Paulo Dybala in un'intervista alla Stampa torna sul ko dei bianconeri contro la Lazio.



"Non abbiamo fatto una prestazione da grande squadra, anzi... Non c'era cattiveria e voglia di vincere: non eravamo noi. Sicuramente è mancata l'umiltà, nei primi 10' c'era tutta la voglia del mondo e poi ci siamo rilassati. La Lazio ne aveva di più: il segreto è questo" sottolinea l'attaccante argentino.



All'Olimpico non si è vista la rabbia chiesta da Allegri e il tecnico non ha mancato di sottolinearlo: "Ha ragione. Immeritatamente abbiamo avuto un giorno libero dopo la sconfitta, però adesso ognuno di noi deve farsi un esame di coscienza. Non possiamo fare una prestazione del genere: siamo la Juve e dobbiamo cambiare atteggiamento subito, perché altrimenti sarà molto dura quest'anno".



Domenica i campioni d'Italia sembravano davvero irriconoscibili: "Abbiamo preso anche tre gol, che non è una cosa nostra... Dobbiamo tutti pensare bene in questi giorni che cosa vogliamo perché tutti quest'anno vorranno batterci e tanti si sono rinforzati. Tutto dipende da noi".



Per molti si sono fatte sentire le 'assenze' di Bonucci e Dani Alves: "Erano molto importanti per noi: giocatori di buon piede e con tanta esperienza nel vincere. Bonucci si conosceva tantissimo con Barzagli, Chiellini e Buffon, è difficile rimpiazzarlo ma abbiamo difensori forti che lo possono fare. Sono arrivati anche tanti calciatori di qualità e per il mister a volte è difficile fare delle scelte. Dobbiamo cercare tutti di aiutarlo, però, per dare il massimo per cominciare a vincere. Comunque dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista, non solo quelli difensivi".