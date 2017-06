Juventus, Dybala fuori ancora per tre settimane

Non è un bel momento per Paulo Dybala, costretto a seguire la sconfitta della sua Argentina in tv a causa dell'infortunio rimediato nella sfida di campionato dello scorso 22 ottobre con il Milan. La Joya è al lavoro per tornare in campo con la Juventus, ma, se all'inizio si ipotizzava un suo ritorno subito dopo la sosta, adesso i tempi di recupero sembrano essersi allungati. A confermarlo, è il comunicato pubblicato sul sito del club bianconero:



"Paulo Dybala oggi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali, dai quali è emersa la buona progressione del processo di guarigione della nota lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra, tuttavia non ancora completata. La situazione attuale non consente pertanto la ripresa dell'attività completa con la squadra, che al momento é ipotizzabile in circa tre settimane e che verrà meglio definita sulla base dei risultati dei prossimi accertamenti".