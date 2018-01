Juventus, Dybala da Poser, il nutrizionista di Messi

Per tornare al top dopo un infortunio, c'è bisogno di curare alla perfezione ogni dettaglio. Paulo Dybala, fermo per la lesione distrattiva ai flessori della coscia destra rimediata il 6 gennaio a Cagliari, ha scelto il nutrizionista Giuliano Poser per capire quale tipo di alimentazione scegliere durante la riabilitazione. Il nome forse dirà poco, se lo si associa a Sacile, la piccola cittadina friulana in provincia di Pordenone dove si trova il suo studio, qualcuno magari ricorderà che è il medico a cui si rivolge Leo Messi.



Il fuoriclasse del Barcellona si affidò alle cure di Poser nel momento più complicato della sua carriera, dopo il Mondiale del 2014, e i risultati si sono visti. Per Dybala è già (almeno) la seconda visita: anche nel luglio 2016 fu visto a Sacile prima dell'inizio della stagione. A Poser, del resto, si sono rivolti anche altre star, da Aguero a Di Maria, passando per Bonucci, proprio per ottenere la dieta più adatta al loro corpo. L'obiettivo della Joya è farsi trovare pronto per il 13 febbraio, giorno della gara d'andata degli ottavi di Champions contro il Tottenham.