Juventus, Dybala convocato per la sfida alla Dinamo Zagabria

Paulo Dybala è pronto a tornare in campo: l'argentino ha superato il problema alla spalla ed è stato inserito nella lista dei convocati per l'ultima sfida di Champions League, che vedrà la Juventus affrontare la Dinamo Zagabria allo Stadium. Alla vigilia del match, la Joya si è allenato con il resto dei compagni dei Vinovo, ma dovrebbe comunque partire dalla panchina: Allegri sembra, infatti, orientato a schierare Higuain e Mandzukic in attacco.



Buone notizie dell'infermeria anche per quanto riguarda Andrea Barzagli: il difensore ha corso insieme al gruppo nella prima parte dell'allenamento per poi staccarsi e svolgere lavora differenziato per il resto della seduta. Secondo quanto trapela dall'ambiente bianconero, l'obiettivo è quello di recuperare Barzagli per la finale di Supercoppa italiana, in programma il 23 dicembre a Doha. Averlo a disposizione contro il Milan non sarà facile, ma l'ex Palermo e Chievo sta lavorando duramente per bruciare le tappe.