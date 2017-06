Juventus, Dybala cita Michael Jordan: "Ho sbagliato più volte..."

Passerà un po' di tempo prima che Paulo Dybala possa dimenticarsi dell'errore dal dischetto che ha di fatto deciso la finale di Supercoppa di Doha in favore del Milan. L'attaccante della Juventus ha già dimostrato comunque di avere la mentalità giusta per guardare avanti, come testimonia il post pubblicato pubblicato sul suo profilo Instagram.



"Ho sbagliato più di 9 mila tiri in carriera - questo l'incipit di una celebre frase di Michael Jordan ripresa dall'argentino che continua - ho perso almeno 300 partite. 26 volte ho creduto di realizzare il tiro della vittoria e ho sbagliato. Ho sbagliato più e più e più volte nella mia vita. Ed è per questo che ho avuto successo".

