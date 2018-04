Juventus, Dybala 101 gol in carriera: 4 nelle ultime 3 partite

Una settimana da Dy-bala, una settimana da rockstar in tournée. A torso nudo e circondato dai fotografi dopo aver conquistato Roma, one man show anche in un Wembley sold-out, e acclamato dal pubblico nell’ultima data del tour, quella a casa sua. Tutti ai suoi piedi, che in questi otto giorni, hanno fatto magie.



Poker di maschere in tre partite decisive, perché quando il pallone pesa la Joya lo spara sotto la traversa come se fosse un Super Santos. Come sabato scorso alla Lazio,all’ultimo respiro. Era la prima del 2018, perché nella calza della Befana aveva trovato un infortunio muscolare molto più amaro di un po’ di carbone, a Cagliari.



Normale voler recuperare il tempo perso, straordinario farlo con questa rapidità. Un po’ quella che ci ha messo la Juve a ribaltare il dentro-fuori col Tottenham, la griffe sempre quella di Paulo. Intesa col Pipita, quella di Londra, tutt’altro che casuale, perché anche con l’Udinese l’HD in bianconero è ossimoro che funziona. Gol 101 in carriera, ci ricorda Dybala; il centesimo era una punizione telecomandata.



Preciso, anche nell’indicare la strada ai compagni. "Sappiamo che dipende da noi quello che vogliamo fare quest’anno, arrivare fino in fondo come l’anno scorso". Per farlo c’è da staccare il Napoli nella corsa scudetto, e l’occasione arriverà mercoledì contro l’Atalanta. La prossima tappa del tour di Dybala: dopo una settimana così, non chiedetegli di fermarsi.