Juventus, Douglas Costa dedica il gol a Dybala. La Joya: "Torno presto"

Una 'dybalamask', il gesto di esultanza di Paulo Dybala, per festeggiare il gol partita della Juventus contro il Genoa. E' la speciale dedica che Douglas Costa ha riservato al compagno di squadra infortunato, che sui social ricambia la gentilezza. "Grazie per il gol e per questa dybalamask, l'originale torna presto", scrive la Joya su twitter regalando ai tifosi bianconeri qualche speranza sul suo pronto rientro. L'obiettivo di Allegri è di avere a disposizione l'argentino nella gara di andata degli ottavi di Champions league contro il Tottenham in programma all'Allianz Stadium il 13 febbraio. Dybala si è infortunato a Cagliari lo scorso 6 gennaio riportando una lesione distrattiva ai flessori della coscia destra di grado lieve-medio".