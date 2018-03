Juventus, Douglas Costa: "Cresciuto insieme alla squadra"

Douglas Costa è la marcia in più della Juve nel girone di ritorno: lo ha detto Allegri, ne è consapevole anche lui, tra i migliori in campo nella semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Io credo che il mio rendimento sia crescendo insieme a quello di tutta la squadra. - ha detto in esclusiva a Premium Sport - Sto trovando sempre più spazio, ho dovuto ambientarmi in un campionato nuovo, sono contento per quello che sto dando adesso e per il rapporto con i compagni. Flash? È un soprannome che mi hanno dato in Brasile, mi sono abituato, va bene così"



Douglas si proietta sui prossimi due impegni della Juve: sabato Lazio in campionato, mercoledì Tottenham in Champions: "La Lazio sta facendo molto bene, quando ci hanno battuto all’andata erano molto concentrati e ora hanno preso ancora più fiducia. In rosa hanno molti ottimi giocatori, anche brasiliani, come Lucas Leiva e Felipe Anderson. Hanno qualità e dovremo essere molto attenti. Il Tottenham gioca molto bene con il pallone e noi sappiamo che sarà difficile. Ci sarà un'0attenzione incredibile e una forte pressione su di noi. Ma sappiamo anche che possiamo fare bene"".



"La sfida scudetto col Napoli si risolverà nello scontro diretto? Sinceramente penso che il Napoli stia facendo un lavoro incredibile, così come noi. È una sfida bellissima e credo che tutto questo possa fare bene al calcio italiano e alla Serie A. Lo scontro diretto sicuramente sarà importante, ma il campionato ha un livello alto e ogni partita può essere decisiva".