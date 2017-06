Juventus, distrazione muscolare per Alex Sandro

La Juventus non solo deve mandare giù la sconfitta in Supercoppa contro il Milan, ma ora deve fare anche i conti i problemi d'infermeria. Alex Sandro, infatti, rischia di rimanere ai box per 2-3 settimane, a cause dell'infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo all 33' nella sfida di Doha.



"Dai primi accertamenti è stata confermata la diagnosi di trauma distrattivo ai flessori della coscia destra, la cui entità verrà meglio dimensionata nei prossimi giorni", questo il testo del comunicato pubblicato sul sito del club bianconero.