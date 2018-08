Juventus, Del Piero: "Il rinnovo in bianco? Lo rifarei"

Alessandro Del Piero torna a parlare di Juventus, ripercorrendo alcune delle tappe più significative della sua carriera bianconera: "Ho vissuto storie assurde, ho conosciuto il baratro e la forza di reagire ma ho anche vinto tutto. La rincorsa agli alti livelli dopo Calciopoli è stata particolare, sono cotnento di essere tornato a vicnere di nuovo prima di lasciare".



A proposito dell'addio l'ex capitano lo descrive così: "Incredulità, paura, emozione. Ci ho messo un po' a realizzare che stava finendo tutto per sempre. E poi è capitato in concomitanza con lo scudetto. I tifosi ancora oggi mi fermano per strada e mi dicono: io c'ero". Tra gli aneddoti più prestigiosi, l'ovazione del Bernabeu: Ricordo quel momento, era una partita combattuta. Di solito i tifosi ti fischiano in quei frangenti, invece è stato speciale: momento delicato e inaspettato. Un po' ciò che è successo a Cristiano Ronaldo allo Stadium".



Del Piero poi torna alla particolare scelta di firmare l'ultimo rinnovo in bianco: "Si è trattata di una scelta fatta per fermare quello che di sgradevole si stava creando intorno a questa storia. Qualcuno diceva che guardavo solo l'aspetto economico, ma io con la Juve non ho mai firmato per soldi, soprattutto dal 2006 in poi. Un gesto forte, che però rifarei" le parole a Sky Sport.