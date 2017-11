Juventus, De Sciglio si prende gli applausi dello Stadium

Ventesimo del secondo tempo di Juve-Benevento, applausi a scena aperta per Mattia De Sciglio. Succederà ancora un paio di volte. Non susciti clamore, ma la notizia in fondo c'è. È il momento in cui, come si dice, un giocatore si prende uno stadio, il proprio stadio e trattandosi di Stadium tutto pesa ancora di più perché diventa il momento in cui certe diffidenze ai limiti del pregiudizio vengono superate dai fatti in attesa ovviamente di conferme.



"So quello che posso fare, so quali sono le mie qualità, il mio unico obiettivo è dare il massimo per cercare di dare il mio contributo alla squadra". Sereno anche con le parole del dopopartita di domenica. Sintomo di ritrovata sicurezza, ammesso che mai fosse stata persa nonostante l'avvio, in Supercoppa italiana, sambrasse fatto apposta per confermare certi dubbi peraltro più della gente.



Mai in chiara discussione per Max Allegri che già lo aveva guidato al Milan e da lì lo aveva richiesto la scorsa estate. Roba da 12 milioni messi in campo a Barcellona con buoni 35 minuti di prestazione fino all'infortunio al piede. 49 giorni dopo, di nuovo in Champions a Lisbona, insomma mai allo Stadium che per la prima volta domenica scorsa lo ha visto, scrutato, e al momento giudicato con applausi a scena aperta, in attesa di conferma naturalmente.