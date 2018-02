Juventus, De Sciglio salta l'Atalanta: Allegri ne perde un altro

La maledizione infortuni continua a colpire la Juve: dopo Higuain e Bernardeschi, Allegri perde anche Mattia De Sciglio che salterà la partita di campionato con l'Atalanta (e probabilmente anche la successiva di Coppa Italia sempre contro i bergamaschi) per un trauma distrattivo alla coscia sinistra rimediato nel derby col Torino: nei prossimi giorni verranno effettuate ulteriori verifiche ma sarebbe a rischio anche il ritorno degli ottavi di Champions contro il Tottenham.



È dall'inizio della stagione che i bianconeri perdono frequentemente i pezzi: spesso, tra l'altro, si tratta di problemi muscolari, proprio come nell'ultimo caso di De Sciglio, o precedentemente la pubalgia di Cuadrado, che ha dovuto subire anche un intervento chirurgico per guarire, i lunghi stop di Buffon e Dybala, quelli meno gravi di Chiellini a inizio stagione e di Barzagli adesso, o quello più recente di Matuidi. Proprio dal francese, tuttavia, arriva anche una buona notizia: il giocatore è rientrato in gruppo e potrebbe tornare in campo domenica dopo aver saltato Fiorentina, Tottenham e Torino.