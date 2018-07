Juventus, De Sciglio: "La concorrenza con Cancelo è positiva"

L'acquisto di Cancelo potrebbe togliergli spazio ma Mattia De Sciglio non è affatto preoccupato. "È un buonissimo giocatore e la concorrenza c'è, ma è anche positiva: nelle grandi squadre ci deve essere, tanto più considerando le partite che giocheremo: servirà l'apporto di tutti" le parole del laterale della Juventus a Tuttosport.



"Il muo ruolo naturale - aggiunge l'ex Milan - è terzino destro, ma sono disponibile a spostarmi anche a sinistra come succede in Nazionale".



Sul colpo Cristiano Ronaldo: L'obiettivo è arrivare in fondo a tutte le competizioni, con lui dovremo alzare ulteriormente l'asticella, Giocare con un campione così è stimolante e di conseguenza trasmetterà a tutti la sua professionalità (...) Uno come lui che a 33 anni ha ancora tanta voglia di essere il numero uno e di superarsi fa bene a tutti".



Non ci sarà invece Buffon, passato al Psg: "Era una guida molto importante per la squadra e per noi difensori. Vederlo ora, nelle prime immagini con una maglia diversa, fa molto effetto. Ma devo anche elogiare Szczesny, Perin e Pinsoglio: lo sostituiranno bene, sono sicuro".