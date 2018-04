Juventus, De Sciglio: "Il Triplete un obiettivo, non un'ossessione"

Mattia De Sciglio ha parlato in esclusiva a Premium Sport dell'ottimo momento della Juventus e, in particolare, del reparto difensivo: "Rispetto ad inizio stagione, quando eravamo più ballerini, ora abbiamo trovato la giusta quadratura. Non subire gol ci fa crescere in fiducia e autostima". Non che gli attaccanti girino male, anzi: "Higuain e Dybala hanno grandissima qualità, sono trascinatori e in campo si compensano: per noi sono un'arma in più".



È anche questione di mentalità: "Quella di questa squadra è vincente, i giocatori che sono qui da più tempo riescono a trasmetterla a quelli nuovi. Nel momento in cui metti piede in questo ambiente capisci come abbia fatto la Juve a vincere sei scudetti di fila". L'ex milanista ritorna al momento del primo contatto con Vinovo: "Mi sono trovato subito bene, ci sono tantissimi stimoli. Ho trovato un'organizzazione perfetta, un'attenzione al dettaglio che fa la differenza a questi livelli".



E il settimo titolo sembra sempre più vicino: "Mancano ancora tante partite e nel finale di campionato noi avremo tre scontri diretti - frena De Sciglio -, sarà importante non avere cali di concentrazione e scendere in campo sempre con la stessa mentalità. La testa farà la differenza, dovremo sempre essere sul pezzo e non mollare mai. Soprattutto in quei match che sulla carta possono sembrare più agevoli di altri".



Sul sorteggio dei quarti di Champions League: "Chi esce, esce. A questo punto sono tutte squadre forti". Infine, sulla possibilità di fare il triplete (scudetto, coppa Italia e Champions, ndr): "È giusto essere ambiziosi per conquistare obiettivi importanti, l'importante è rimanere concentrati partita dopo partita. Diversamente, il triplete diventerebbe un'ossessione, invece è un obiettivo".